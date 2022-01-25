  • Mali x Guiné Equatorial: horário e escalações do jogo pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações
futebol

Mali x Guiné Equatorial: horário e escalações do jogo pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações

Em mais um confronto equilibrado na Copa Africana de Nações, Mali possui leve favoritismo para avançar às quartas de final, mas Guiné Equatorial quer surpreender...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 13:50

Em confronto equilibrado, Mali encara Guiné Equatorial nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. A equipe comandada por Mohamed Magassouba possui leve favoritismo, mas o time de Juan Micha busca surpreender no torneio.INVICTO E FAVORITONos últimos anos, Mali vem se mostrando uma força na África, segue na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2022 e terminou a fase de grupos de forma invicta após duas vitórias e um empate. Com uma defesa forte, a equipe sofreu apenas um gol na competição após três partidas.
SERÁ QUE TEM ZEBRA?​Por outro lado, Guiné Equatorial, que quase avançou de fase nas Eliminatórias para o Mundial do Qatar, conseguiu ter a 2ª melhor campanha dentre os vice-líderes dos grupos da Copa Africana de Nações e quer avançar às quartas de final.
FICHA TÉCNICA:Mali x Guiné Equatorial
Data e horário: 26/1/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Limbe, em Limbe (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MALI (Técnico: Mohamed Magassouba)Mounkoro; Haidara, Kouyaté, Sacko e Traoré; Haidara, Camara e Bissouma; Djenepo, Traoré e Koné
Desfalques: Nenhum
GUINÉ EQUATORIAL (Técnico: Juan Micha)Mbara; Akapo, Coco, Orozco e Ndong; Salvador, Ganet, Machin e Buyla; Siafa e Nsue
Desfalques: Dorian Hanza (machucado)
