Mali x Guiné Equatorial: horário e escalações do jogo pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações

Em confronto equilibrado, Mali encara Guiné Equatorial nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. A equipe comandada por Mohamed Magassouba possui leve favoritismo, mas o time de Juan Micha busca surpreender no torneio.INVICTO E FAVORITONos últimos anos, Mali vem se mostrando uma força na África, segue na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2022 e terminou a fase de grupos de forma invicta após duas vitórias e um empate. Com uma defesa forte, a equipe sofreu apenas um gol na competição após três partidas.
SERÁ QUE TEM ZEBRA?Por outro lado, Guiné Equatorial, que quase avançou de fase nas Eliminatórias para o Mundial do Qatar, conseguiu ter a 2ª melhor campanha dentre os vice-líderes dos grupos da Copa Africana de Nações e quer avançar às quartas de final.
FICHA TÉCNICA:Mali x Guiné Equatorial
Data e horário: 26/1/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Limbe, em Limbe (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MALI (Técnico: Mohamed Magassouba)Mounkoro; Haidara, Kouyaté, Sacko e Traoré; Haidara, Camara e Bissouma; Djenepo, Traoré e Koné
Desfalques: Nenhum
GUINÉ EQUATORIAL (Técnico: Juan Micha)Mbara; Akapo, Coco, Orozco e Ndong; Salvador, Ganet, Machin e Buyla; Siafa e Nsue
Desfalques: Dorian Hanza (machucado)