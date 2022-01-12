Mali, Gâmbia e Costa do Marfim estreiam com vitória na Copa Africana de Nações

A primeira rodada da Copa Africana de Nações ficou marcada pelo baixo número de gols nas partidas. E nesta quarta-feira não foi diferente. Mali, Gâmbia e Costa do Marfim estrearam com vitória na competição, ao vencer Tunísia, Mauritânia e Guiné Equatorial, respectivamente, todos pelo placar de 1 a 0.+ Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'

No primeiro duelo do dia, a seleção de Mali bateu a Tunísia com gol de Ibrahima Koné, aos 3' do segundo tempo, de pênalti. Na sequência, Gâmbia bateu a equipe da Mauritânia, com gol de Ablie Jallow, aos 10 minutos da etapa inicial, após assistência de Musa Barrow.

Por fim, foi a vez da bicampeã Costa do Marfim vencer Guiné Equatorial, também por 1 a 0, com gol de Gradel, aos cinco minutos do primeiro tempo. O atacante do Sivasspor aproveitou uma bola mal afastada na zaga adversária e emedou um bonito chute de primeira, que morreu no ângulo do goleiro.

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Com o fim da primeira rodada, Camarões aparece como líder do Grupo A, seguido por Cabo Verde. No Grupo B, Guiné e Senegal dividem a liderança, mesma situação do Grupo C, com Gabão e Marrocos. Quem lidera o Grupo D, de forma isolada é a Nigéria. A Costa do Marfim aparece na ponta do Grupo E, enquanto Gâmbia e Mali dividem a primeira posição do Grupo F.