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futebol

Maldini revela desejo de manter Ibrahimovic no Milan

Atacante sueco tem contrato apenas até o final da atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 15:13

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 15:13

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial
O diretor esportivo do Milan, Paolo Maldini, revelou desejo de continuar contando com Zlatan Ibrahimovic para a próxima temporada. O sueco tem contrato até o final da atual temporada.
- Com toda a honestidade, Zlatan faz parte do nosso projeto. As negociações não vão ser fáceis, mas a nossa intenção é que fique. Temos muitos jogadores que podem crescer exponencialmente com Ibrahimovic ao seu lado - disse à "Sky Itália".
Na atual temporada, Ibrahimovic participou de 20 partidas, marcou 11 gols e deu 5 assistências.

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