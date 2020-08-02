Maldini revela desejo de manter Ibrahimovic no Milan

O diretor esportivo do Milan, Paolo Maldini, revelou desejo de continuar contando com Zlatan Ibrahimovic para a próxima temporada. O sueco tem contrato até o final da atual temporada.

- Com toda a honestidade, Zlatan faz parte do nosso projeto. As negociações não vão ser fáceis, mas a nossa intenção é que fique. Temos muitos jogadores que podem crescer exponencialmente com Ibrahimovic ao seu lado - disse à "Sky Itália".