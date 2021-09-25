Maldini marca e Milan derrota o Spezia pelo Campeonato Italiano

Crédito: Daniel Maldini marcou o primeiro gol da vitória do Milan sobre o Spezia (ALBERTO PIZZOLI / AFP

O Milan segue invicto no Campeonato Italiano após conquistar uma vitória sobre o Spezia, fora de casa, por 2 a 1. Após um primeiro tempo morno, a equipe de Stefano Pioli anotou seu gol aos dois minutos com Daniel Maldini, filho de Paolo Maldini. Nos minutos finais, os mandantes chegaram ao empate com Verde, mas Brahim Díaz garantiu o triunfo rossonero no final da partida.FALTOU MAISAos 12 minutos, o Spezia chegou com perigo pela primeira vez com Nzola recebendo passe pelo lado direito da área e batendo para defesa de Maignan. Aos 26, o Milan teve oportunidade com Theo Hernández em cobrança de falta, mas o lateral finalizou pela linha de fundo. Aos 37, a equipe visitante também teve chance com Rebic após cobrança de escanteio, mas o croata também mandou para fora.

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GOL HISTÓRICOLogo aos dois minutos da segunda etapa, Daniel Maldini, filho do histórico Paolo Maldini, recebeu cruzamento de Kalulu e anotou seu primeiro gol como profissional com a camisa do Milan. Aos 11, Kessie encontrou Rafael Leão pelo lado esquerdo do campo, o português infiltrou na área e deu um tapa na bola, mas a trave impediu o segundo gol rossonero.

MUITO DESPERDÍCIOAos 15 minutos, Rafael Leão aproveitou um bate-rebate dentro da área, recebeu uma bola livre de marcação, mas finalizou com desvio pela linha de fundo. O camisa 17 teve outra chance após receber passe de Kessie na entrada da área, mas o chute do atacante parou na defesa de Zoet.

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