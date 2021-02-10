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Maldini, diretor do Milan, revela desejo em renovar com Ibra

Lenda do clube explicou a importância que o sueco tem sobre o grupo do Milan e quer o veterano no projeto da próxima temporada para disputar a Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 08:25

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 08:25

Crédito: Ibra faz temporada espetacular com 14 gols em 11 jogos no Campeonato Italiano (MIGUEL MEDINA / AFP
Paolo Maldini, diretor esportivo do Milan e lenda do clube, afirmou que quer renovar o contrato de Ibrahimovic para a próxima temporada. Em entrevista ao “beIN Sports”, o italiano explicou a importância da presença do sueco dentro do elenco rossonero e como a sua chegada ajudou no projeto do técnico Stefano Pioli.
- Nossa equipe é a mais jovem da Itália e uma das mais jovens da Europa. Quem já jogou futebol sabe que os mais novos precisam de tempo, um guia, um exemplo positivo. Quando decidimos contratar Ibrahimovic na janela de inverno, tentamos fazer isso, dar um guia para tomar o controle da equipe.
O ex-jogador também explicou como foi o processo de sua contratação e o futuro do veterano no clube.
- Quando chegou, tratamos de oferecer mais do que os seis meses firmados, mas foi ele quem nos disse que queria ver como seria a resposta do seu corpo. Com tudo o que está fazendo, não vejo motivo para não jogar com a gente no ano que vem.
Desde a chegada de Pioli e Ibrahimovic, o Milan tem conseguido resultados incríveis e é líder do Campeonato Italiano nesta temporada. Além de seguir firme na busca pelo título contra rivais que investiram pesado em contratações, o clube também segue vivo na Liga Europa e tem como objetivo voltar a disputar uma Champions League.

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