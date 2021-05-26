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Maldini confirma que Donnarumma está de saída do Milan

Diretor esportivo do clube italiano diz que decisão do goleiro é normal no futebol, e deseja sucesso ao atleta: 'Só posso desejar o melhor para um menino sensível como ele'...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 14:35
Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Perto do fim de contrato com o Milan, o goleiro Gianluigi Donnarumma deixará o clube rubro-negro na virada de temporada. De acordo com o ídolo e diretor esportivo do clube, Paolo Maldini, o arqueiro decidiu não renovar o vínculo, e seguirá seu caminho.
+ Veja a tabela final do Campeonato Italiano- Acho que devemos agradecer a todos os jogadores que fizeram esta temporada incrível. Gigio (apelido de Donnarumma) foi um líder e muitas vezes um capitão. As pessoas têm dificuldade em entender o que significa ser um profissional, que deve estar pronto para trocar de camisa - disse Maldini durante uma transmissão na "Twitch".
Maldini demonstrou não estar chateado com a decisão do goleiro e afirmou que é natural a mudança de clube.
- Eu sei que isso é algo difícil de aceitar, é cada vez mais difícil encontrar carreiras que começam em um lugar e terminam naquele lugar. Devemos ter respeito por quem deu tanto ao Milan. O Gigio fez. Ele nunca nos faltou respeito. Os caminhos divergem, mas eu só posso desejar o melhor para um menino sensível como ele - completou.
+ Veja quem são os jogadores mais valiosos da final da Champions League entre Manchester City x Chelsea
De acordo com a imprensa italiana, Donnarumma já se despediu de seus agora ex-companheiros. O destino do atleta deverá ser a Juventus.

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