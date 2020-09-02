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futebol

Maldini admite dificuldade na renovação de Ibrahimovic, mas salienta: 'Era nossa prioridade'

Diretor do Milan revelou que o sueco é importante dentro e fora de campo para o clube...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 12:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 12:33
Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
O diretor esportivo do Milan, Paolo Maldini, admitiu dificuldade na negociação pela renovação de Zlatan Ibrahimovic. Apesar disso, o italiano revelou que o atacante é extremamente importante dentro e fora de campo para o clube. - A operação mais complicada foi a renovação de Ibrahimovic, mas era a nossa prioridade. A importância de Ibrahimovic não é apenas no campo, mas a competitividade que trouxe ao plantel. Ele tem 38 anos, ele sabe disso, mas mudou a sua forma de jogar. É preciso lembrar que venci a minha última Liga dos Campeões aos 39 anos e fui o melhor defensor da competição - disse à "Sky Italia".
Na última temporada, Ibrahimovic participou de 20 partidas, marcou 11 gols e deu cinco assistências.

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