Maldini admite dificuldade na renovação de Ibrahimovic, mas salienta: 'Era nossa prioridade'

O diretor esportivo do Milan, Paolo Maldini, admitiu dificuldade na negociação pela renovação de Zlatan Ibrahimovic. Apesar disso, o italiano revelou que o atacante é extremamente importante dentro e fora de campo para o clube. - A operação mais complicada foi a renovação de Ibrahimovic, mas era a nossa prioridade. A importância de Ibrahimovic não é apenas no campo, mas a competitividade que trouxe ao plantel. Ele tem 38 anos, ele sabe disso, mas mudou a sua forma de jogar. É preciso lembrar que venci a minha última Liga dos Campeões aos 39 anos e fui o melhor defensor da competição - disse à "Sky Italia".