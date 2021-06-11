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Malcoon revela sondagens de equipes para a sequência da temporada e destaca: 'Sou muito aguerrido'

Livre no mercado, o lateral-esquerdo, que tem passagens por Sertãozinho e América-MG disse que recebeu sondagens de equipes das Séries C e D...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 12:44

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 12:44

Crédito: Divulgação
Natural de Londrina, Malcoon Silva, conhecido como apenas Malcoon, disputou a última edição do Campeonato Paulista Série A2 pelo Sertãozinho. O lateral-esquerdo foi revelado pelo Mogi Mirim e também acumula passagens por Ponte Preta, Caldense-MG, Inter de Limeira, América-MG, entre outros. Agora, livre no mercado, Malcoon revelou já que tem recebido sondagens de algumas equipes para o restante da temporada.
> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Após a disputa da Série A2 do Paulista, recebi sondagens de algumas equipes que estão nas Séries C e D, do Campeonato Brasileiro, mas irei decidir junto ao meu representante Jair Cunha, que também tem recebido algo do exterior - disse o lateral.
Sobre as suas características, Malcoon ressaltou a sua ofensividade pelos flancos do campo. Contudo, ele também afirmou que pode contribuir no setor defensivo.
- Sou um jogador mais ofensivo, chego bastante no fundo, sou muito aguerrido e faço meu melhor para também ser eficaz defensivamente - resumiu.
Malcoon carrega conquistas na carreira, como: Campeão Paulista Sub-20 pelo Mogi Mirim em 2013; acesso para Série B com o Mogi Mirim em 2014; em 2017, conquistou o acesso para Série A2 do Campeonato Paulista e o vice-campeonato na Copa Paulista; e, por fim, em 2019, conquistou acesso com a equipe de Limeira para elite do futebol paulista.

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