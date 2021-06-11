Malcoon revela sondagens de equipes para a sequência da temporada e destaca: 'Sou muito aguerrido'

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Natural de Londrina, Malcoon Silva, conhecido como apenas Malcoon, disputou a última edição do Campeonato Paulista Série A2 pelo Sertãozinho. O lateral-esquerdo foi revelado pelo Mogi Mirim e também acumula passagens por Ponte Preta, Caldense-MG, Inter de Limeira, América-MG, entre outros. Agora, livre no mercado, Malcoon revelou já que tem recebido sondagens de algumas equipes para o restante da temporada.

> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Após a disputa da Série A2 do Paulista, recebi sondagens de algumas equipes que estão nas Séries C e D, do Campeonato Brasileiro, mas irei decidir junto ao meu representante Jair Cunha, que também tem recebido algo do exterior - disse o lateral.

Sobre as suas características, Malcoon ressaltou a sua ofensividade pelos flancos do campo. Contudo, ele também afirmou que pode contribuir no setor defensivo.

- Sou um jogador mais ofensivo, chego bastante no fundo, sou muito aguerrido e faço meu melhor para também ser eficaz defensivamente - resumiu.