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futebol

Malcom é chamado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos

Atacante do Zenit entra na vaga do volante Douglas Augusto, que não pôde seguir no elenco de André Jardine por conta de uma lesão na coxa...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 12:00
Crédito: Vyacheslav Evdokimov / Zenit
O atacante Malcom foi chamado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O ponta entra no lugar do volante Douglas Augusto, que foi desconvocado no último domingo por conta da constatação de uma lesão na coxa do atleta.O nome do brasileiro estava presente na lista inicial do técnico André Jardine, mas não havia conseguido liberação do Zenit naquela oportunidade para se apresentar no início da preparação da seleção. Agora, o atacante chega no próximo dia 18 ao Japão para iniciar os treinamentos.
> Veja a tabela da Olimpíada
O jogador esteve presente nos dois últimos amistosos preparatórios para a disputa da Olimpíada diante de Cabo Verde e Sérvia no início do último mês de junho. No primeiro jogo, o atleta entrou aos 17 do segundo tempo, enquanto iniciou a segunda partida, mas deixou os gramados faltando 11 minutos para o fim do duelo.
O Brasil tem estreia marcada nos Jogos Olímpicos diante da Alemanha, reedição da final de 2016, no próximo dia 22. Na sequência, a equipe de André Jardine enfrenta a Costa do Marfim e a Arábia Saudita.

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