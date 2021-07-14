Malcom é chamado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos

Crédito: Vyacheslav Evdokimov / Zenit

O atacante Malcom foi chamado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O ponta entra no lugar do volante Douglas Augusto, que foi desconvocado no último domingo por conta da constatação de uma lesão na coxa do atleta.O nome do brasileiro estava presente na lista inicial do técnico André Jardine, mas não havia conseguido liberação do Zenit naquela oportunidade para se apresentar no início da preparação da seleção. Agora, o atacante chega no próximo dia 18 ao Japão para iniciar os treinamentos.

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O jogador esteve presente nos dois últimos amistosos preparatórios para a disputa da Olimpíada diante de Cabo Verde e Sérvia no início do último mês de junho. No primeiro jogo, o atleta entrou aos 17 do segundo tempo, enquanto iniciou a segunda partida, mas deixou os gramados faltando 11 minutos para o fim do duelo.