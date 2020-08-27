Malanga Sarr é anunciado oficialmente pelo Chelsea

Malang Sarr foi anunciado como reforço do Chelsea. O defensor francês, que pode atuar tanto como zagueiro ou lateral, assinou com os Blues um contrato de cinco temporadas, válido até junho de 2025.
O francês chega ao Stamford Bridge a custo zero. Ele terminou o contrato com o Nice, clube onde estreou como profissional. Sarr será emprestado nesta temporada para ter mais tempo de jogo e experiência.
- A oportunidade de contratar Malang foi uma que não podíamos perder. Ele é uma grande possibilidade e iremos monitorá-lo de perto durante o período de empréstimo, esperando que ele volte logo ao Chelsea. Estamos muito felizes por recebê-lo no clube hoje - disse a diretora do Chelsea, Marina Granovskaia.