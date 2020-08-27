Malanga Sarr é anunciado oficialmente pelo Chelsea

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Malang Sarr foi anunciado como reforço do Chelsea. O defensor francês, que pode atuar tanto como zagueiro ou lateral, assinou com os Blues um contrato de cinco temporadas, válido até junho de 2025.

O francês chega ao Stamford Bridge a custo zero. Ele terminou o contrato com o Nice, clube onde estreou como profissional. Sarr será emprestado nesta temporada para ter mais tempo de jogo e experiência.