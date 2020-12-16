Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mal, Cristiano Ronaldo perde pênalti e Juventus empata com a Atalanta

Atacante português fez uma partida muito ruim e não conseguiu balançar
as redes. Morata também teve destaque negativo pela equipe de Turim...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 16:26

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:26

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Em um jogo raro onde Cristiano Ronaldo não vai bem, a Juventus terminou no empate em 1 a 1 com a Atalanta. Pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe comandada por Andrea Pirlo abriu o placar com Chiesa, mas Freuler garantiu que acabasse tudo igual.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANODurante a partida, o craque português foi muito mal. Inclusive, o camisa 7 da Juventus cobrou um pênalti, que foi defendido por Gollini. Do lado da equipe de Turim, Morata também teve destaque negativo e desperdiçou oportunidades.
Com Cristiano Ronaldo mal, coube a outro jogador decidir. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Chiesa recebeu de Betancur na ponta, cortou para dentro e acertou um chute de rara felicidade para abrir o placar na partida.
Aos 12 do segundo tempo, Freuler aproveitou bola sobrada para, também de fora da área, acertar um lindo chute e deixar tudo igual.
Dybala entrou na partida com 40 minutos do segundo tempo e não conseguiu fazer muita coisa. Por outro lado, o argentino camisa 10 da Atalanta, Papu Gómez, também saiu do banco, mas aos sete minutos da segunda etapa, e mudou a cara da equipe de Bergamo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados