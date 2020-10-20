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Mal chegou ao Galo e Zaracho já recebe vários elogios de Sampaoli

O treinador teceu comentários positivos ao jogador, que será apresentado nesta quarta-feira, na Cidade do Galo...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 18:16

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 18:16

Crédito: Zaracho já treina no Atlético-MG e tem o aval de Sampaoli antes mesmo de estrear-(Pedro Souza/Agência Galo
O meia Matías Zaracho será apresentado no Atlético-MG como seu mais novo reforço nesta quarta-feira, 21 de outubro, na Cidade do Galo. Mas, antes mesmo do torcedor ter o primeiro contato com o jogador, de 22 anos, vindo do Racing-ARG, o atleta já tem o aval e muitos elogios de Jorge Sampaoli. Zaracho foi descrito pelo treinador do Galo por sua versatilidade no meio de campo, podendo atuar em várias faixas do setor, algo muito valorizado pelo técnico atleticano. -Jogo como armador em qualquer posição do meio-campo. Com muita chegada, muito jogo e resistência. Sempre jogando para cima- disse o novo reforço alvinegro. O jovem meio de campo chega com status de titular e vai brigar por uma posição nas partes de campo mais ofensivas. -Zaracho é um jogador muito importante do futebol argentino, que pode jogar de 8 ou de 10, pode jogar de extremo. É um jogador bastante versátil. Espero que nos ajude neste processo- disse Sampaoli. Zaracho é destro, tem tem 1,72m e se destacou no Racing, onde foi revelado. Pelo clube de Avellaneda conseguiu ser chamado para as seleções argentinas de base e principal.

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