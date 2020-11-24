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Makélélé lembra de saída do Real Madrid: 'Me prometeram um aumento, mas contrataram Beckham'

Meio-campista francês disse que a proposta foi cancelada e, então, ele quis deixar a equipe. Quando perceberam que era sério, voltaram atrás, mas já era tarde...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 13:52
Crédito: AFP
Aposentado, Claude Makélélé deu uma entrevista à "Four Four Two" e recordou sobre a sua saída do Real Madrid. Na época, em 2003, o francês foi para o Chelsea, onde teve um grande desempenho. - Depois da minha terceira temporada, a direção disse que estava contente com o meu desempenho e me prometeu um aumento. Fiquei feliz. Estava no melhor clube do mundo e não pensava sair. Aí contrataram o David Beckham, fizemos a pré-temporada e me disseram que o aumento não seria possível. Me disseram que deveria estar feliz por poder jogar no Real Madrid. Ali, senti que tinha terminado meu ciclo. Houve ofertas, pressionei um pouco. O Real Madrid recusou ofertas e pensou que a situação iria ficar por ali, mas quando perceberam que era sério, me ofereceram um aumento com os mesmos valores de outras estrelas, mas já era tarde demais. Já havia decidido - disse.Makélélé chegou ao Real Madrid em 2000 e deixou o clube em 2003 para rumar ao Chelsea, onde atuou até 2008. Pelos Blues, venceu duas vezes a Premier League e a Copa da Liga Inglesa. Também conquistou uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

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