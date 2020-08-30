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futebol

Majestoso reserva uma 'nova chance' para Hernanes no São Paulo

Profeta chegou a cogitar sua saída do clube do Morumbi, mas optou por permanecer. Diante do Corinthians, o meia ganha oportunidade de ouro com Fernando Diniz...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 07:00
Crédito: Hernanes é uma das lideranças do elenco do São Paulo (Rubens Chiri/saopaulofc.net
São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 11h, no estádio do Morumbi. O clássico Majestoso tem sabor especial para um jogador importante do elenco tricolor: o Profeta Hernanes. Depois de cogitar sua saída do CT da Barra Funda, o meia optou por ficar e terá sua primeira oportunidade como titular da equipe de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro.
Desde seu retorno ao São Paulo, no início da última temporada, Hernanes não conseguiu corresponder a expectativa criada pela torcida. Insatisfeito com a reserva, o jogador chegou a informar seu desejo de retornar ao futebol italiano, mas acabou permanecendo no Tricolor.
Renovado e focado em ser uma liderança no Morumbi - sobretudo para os jovens atletas do elenco - Hernanes fará contra o Corinthians, justamente o maior rival do São Paulo, sua estreia como titular no Campeonato Brasileiro. Na última quarta, contra o Athletico, o meia entrou no segundo tempo e deu conta do recado. Quem garante isso é o próprio Fernando Diniz.
- Ele voltou bem, feliz e é uma referência junto com Daniel em relação a ter um simbolismo. É nossa maior referência no São Paulo por tudo que fez aqui. Sempre jogou aqui, quer entregar ao clube. Estou muito feliz com a participação dele - afirmou o treinador após a vitória diante do Furacão.Sem Daniel Alves, que se recupera de cirurgia no braço direito, Hernanes herda a vaga no meio de campo. Ao lado de Tchê Tchê, Gabriel Sara, Paulinho Boia, Luciano e Pablo, o Profeta terá a missao de buscar a vitória no Majestoso e manter o São Paulo na briga pelas primeiras posições do Brasileirão
Uma provável escalação do Tricolor para o clássico tem Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego, Bruno Alves e Léo; Tchê Tchê, Hernanes e Gabriel Sara; Luciano, Pablo e Paulinho Boia. A proposta é pressionar o Corinthians em seu campo de defesa e manter o bom futebol apresentado nos dois últimos jogos.
O Majestoso é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz soma dez pontos em 12 disputados e está na cola dos líderes. Já o Corinthians soma apenas cinco pontos e está na segunda metade na tabela de classificação. A bola rola no Morumbi a partir das 11h.

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