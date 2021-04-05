Mais veloz da base do Orlando City e ex-maratonista, brasileiro revela como prática o ajuda em campo

Antes de chegar no time de futebol júnior do Orlando City, o brasileiro Kenji Tanaka se destacava em outro esporte. Dos cinco aos oito anos de idade, o paraense chamava muita atenção e vencia todas as corridas de média distância que eram realizadas na cidade de Kakegawa, no Japão.

Assim como na época em que era criança, Kenji se destaca no aspecto da velocidade. Nos testes feitos pela equipe júnior do Orlando City, o brasileiro aparece como o jogador que percorre a maior distância no menor tempo. O fato de participar de corridas foi destacado pelo jovem atleta.- Não tenho a menor dúvida que as maratonas me ajudaram bastante. Tanto na velocidade quanto também no aspecto da resistência e também na concentração. São virtudes que tento usar até hoje quando estou dentro do campo. Todos os testes de velocidade que faço no Orlando, acabo me destacando. Tenho certeza que a prática da corrida me ajudou muito neste aspecto - disse.