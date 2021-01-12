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Mais uma vitória! Portuguesa consegue acordo na Justiça do Trabalho para quitar dívidas

Em ação conciliatória, a Justiça do Trabalho aceitou um pedido que ajuda demais a situação financeira da Lusa...
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Publicado em 

12 jan 2021 às 20:00

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 20:00

Crédito: Lusa venceu caso na Justiça do Trabalho (Cristiano Fukuyama & Dorival Junior
A Portuguesa recebeu uma excelente notícia na noite desta terça-feira (12). Segundo informou o Blog do Danilo Lavieri, do UOL Esporte, a Justiça do Trabalho, em ação conciliatória, aceitou a proposta da Lusa para solucionar as suas dívidas, sendo esse um importante passo para os problemas financeiros do clube.
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O desembargador corregedor regional Sergio Pinto Martins acatou ao pedido feito por Antônio Carlos Aguiar, do escritório Peixoto & Cury, advogado que representou o clube. Ao Blog do Danilo Lavieri, ele detalhou o caso e as ramificações para a Portuguesa.
- A Justiça determinou a unificação de todos os processos numa única vara e suspendeu todas as penhoras. Ela ainda aceitou a proposta da Portuguesa de pagar mensamente os créditos trabalhistas por meio de 30% da sua receita, garantindo-se um mínimo de R$ 250 mil reais. - afirmou o advogado.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOEle acrescentou que, com essa ação, a Lusa estará apta não apenas a buscar patrocinadores, como também pagar seus funcionários em dia.
A decisão de Sergio Pinto Martins determina que os pagamentos precisarão ser feitos todo o dia 20 de cada mês. Além, a Portuguesa têm outra imposição, sendo a transferência do valor de R$ 250 mil que está na Federação Paulista de Futebol para o Juízo Auxiliar à Execução para liberação imediata aos credores, mediante ofício a essa entidade.
Também, foi acordado a penhora do estádio do Estádio do Canindé como forma de garantia da dívida trabalhista dos processos ora em reunião.

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