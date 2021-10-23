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Mais uma opção: após três meses, Ronald volta a jogar pelo Botadogo

Atacante teve lesão no tornozelo no começo de junho e voltou aos gramados na vitória sobre o Brusque, pela Série B do Brasileirão, na última quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 05:00

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 05:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Enderson Moreira sorri: o treinador do Botafogo ganhou mais uma opção para a reta final da Série B do Brasileirão. Recuperado de lesão, Ronald voltou à ação na vitória por 3 a 0 diante do Brusque, na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.+ Após protesto, presidente do Botafogo afirma que pagará um mês de imagens ao elenco na segunda-feira
O camisa 31 se lesionou na derrota para o CRB no começo de julho. Na ocasião, ele havia entrado no duelo no decorrer do segundo tempo mas ficou menos de dez minutos em campo: ao tentar um drible, ficou com a perna presa no gramado e teve que sair.
Desde então, mais de três meses se passaram. O atacante passou por uma cirurgia no começo de agosto e, após a recuperação, iniciou o período de transição e começou a transição para o campo no início de outubro.
A espera, enfim, acabou: Ronald já havia sido relacionado para outros dois jogos do Botafogo - a vitória contra o CRB e o empate diante do Cruzeiro - mas sem sair do banco.
Ronald voltou a sentir o gosto de uma partida oficial na vitória sobre o Brusque: entrou já na reta final, com 44 minutos do segundo tempo, mas deu um chute perigoso. A tendência é que jogue cada vez mais e seja mais adição ao elenco nos últimos jogos da Série B.

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