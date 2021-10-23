Mais uma opção: após três meses, Ronald volta a jogar pelo Botadogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Enderson Moreira sorri: o treinador do Botafogo ganhou mais uma opção para a reta final da Série B do Brasileirão. Recuperado de lesão, Ronald voltou à ação na vitória por 3 a 0 diante do Brusque, na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.+ Após protesto, presidente do Botafogo afirma que pagará um mês de imagens ao elenco na segunda-feira

O camisa 31 se lesionou na derrota para o CRB no começo de julho. Na ocasião, ele havia entrado no duelo no decorrer do segundo tempo mas ficou menos de dez minutos em campo: ao tentar um drible, ficou com a perna presa no gramado e teve que sair.

Desde então, mais de três meses se passaram. O atacante passou por uma cirurgia no começo de agosto e, após a recuperação, iniciou o período de transição e começou a transição para o campo no início de outubro.

A espera, enfim, acabou: Ronald já havia sido relacionado para outros dois jogos do Botafogo - a vitória contra o CRB e o empate diante do Cruzeiro - mas sem sair do banco.