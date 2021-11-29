Mais uma! Messi supera Lewandowski e conquista a sétima Bola de Ouro da carreira

O Rei manteve a sua coroa: Lionel Messi é o vencedor da Bola de Ouro. O craque argentino do Paris Saint-Germain recebeu o prêmio nesta segunda-feira, em Paris, pela sétima vez em sua carreira, e superou a concorrência de jogadores como Robert Lewandowski e Jorginho, que fecharam o 'pódio'.Após vencer o prêmio em 2019, Lionel Messi faturou a sétima Bola de Ouro da carreira e a segunda seguida, pois não houve premiação em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Já considerado o melhor jogador da história do futebol por muitos, o argentino colocou mais um peso nos argumentos.

Em seus primeiros meses fora do Barcelona, o argentino conseguiu manter a vitoriosa carreira. No Paris Saint-Germain, Messi ainda teve pouco tempo para mostrar o seu brilho, mas vence pelos seus méritos na temporada 2020/2021 na equipe espanhola.

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Na temporada 2020/2021, Messi somou 38 gols e 14 assistências em 47 jogos pelo Barcelona. Pelo Paris Saint-Germain, na temporada atual, foram quatro gols e três assistências em onze jogos para o melhor jogador do mundo.

- É incrível voltar a estar aqui. Dois anos atrás, eu acreditava que eram os meus últimos anos, eu não sabia o que teria pela frente, e aqui estou eu novamente. Muitas vezes me perguntavam quando eu ia me aposentar, mas estou aqui novamente, aqui em Paris, estou muito feliz de estar nesse palco. Sou alguém que vai continuar lutando, quero novos desafios. Eu não sei quanto mais tenho pela frente, mas espero que muito, porque eu amo jogar futebol - disse Messi.

Em seu discurso, Messi também dirigiu suas palavras ao segundo melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski, do Bayern. O argentino disse que o seu 'adversário' merece a Bola de Ouro de 2020.

- Robert (Lewandowski), você merece seu Ballon D'Or. No ano passado, todos concordaram em dizer que você foi o grande vencedor desse prêmio - disse o melhor jogador do mundo.

Confira como ficou o Top-10 da premiação:

1 - Messi (ARG)2 - Lewandowski (POL)3 - Jorginho (ITA)4 - Benzema (FRA)5 - Kanté (FRA)6 - Cristiano Ronaldo (POR)7 - Salah (EGI)8 - De Bruyne (BEL)9 - Mbappé (FRA)10 - Donnarumma (ITA)