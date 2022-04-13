Mais uma! Dorival Junior ganha a terceira seguida no Ceará

Na noite da última terça-feira, o Ceará foi até a Venezuela e fez mais uma vítima ao derrotar o La Guaira por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana.

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O duelo foi definido com gols de Lima e Vina, fatos que deixaram o Vozão com 100% de aproveitamento e líder no seu grupo no torneio continental.

Dorival Junior

De quebra, o técnico Dorival Junior confirmou o seu ótimo início no comando do Ceará e manteve o 100% de aproveitamento nos três jogos que dirigiu o time.

Agora, o Ceará volta a campo no fim de semana, quando a equipe mede forças com o Botafogo, na Arena Castelão.