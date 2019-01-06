Mais uma: Desportiva vence União Barbarense pela Copa São Paulo

A Desportiva Ferroviária segue fazendo história na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. A equipe capixaba venceu o União Barbarense por 2 a 0, e está muito próxima de avançar à 2ª fase da competição nacional de categorias de base. A partida aconteceu na tarde deste domingo, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d'Oeste, interior paulista.

Desportiva venceu o União Barbarense na Copa São Paulo Crédito: Reprodução/FPF

Os gols da partida foram marcados pelo meia Gabriel, no 1º tempo e pelo meia Buá (isso mesmo, Buá), na segunda etapa. Com o resultado, a Desportiva lidera de forma provisória o Grupo 14 da Copinha, com seis pontos ganhos, com o União Barbarense ficando na lanterna, sem nenhum ponto ganho e também sem chances de classificação para a próxima fase.

O jogo

Jogando dentro de casa e precisando da vitória para seguir com chances de classificação à próxima fase, o União Barbarense se lançou ao ataque na primeira etapa. Até os 22 minutos já eram quatro chances claras de gol, que não foram convertidas pela má pontaria dos atacantes ou pela boa atuação do goleiro Augusto, da Desportiva.

Desportiva venceu o União Barbarense na Copa São Paulo Crédito: Reprodução/FPF

Pressionada, a Tiva tentava fazer a "ligação direta" e buscava os contra-ataques como válvula de escape. Mas só no finzinho foi que começou a pressão dos capixabas. Primeiro, o zagueiro Luiz Felipe quase marca um gol-contra a favor da Desportiva, ao cortar pra trás um cruzamento do lateral José, aos 42. Depois Gabriel chutou de fora da área e a bola foi na rede pelo lado de fora. Mas aos 45 minutos, o mesmo Gabriel recebeu passe dentro da área e fuzilou o goleiro, para abrir o placar para a Locomotiva Grená.

Já no segundo tempo a situação era parecida, com o União Barbarense pressionando e a Desportiva contra-atacando. Iann cobrou falta para os paulistas e Augusto defendeu, aos quatro minutos. Aos 18, foi a vez da Tiva perder um gol feito, com Gabriel, que entrou na área sozinho, tentou o drible, mas perdeu a bola para o goleiro do time paulista.

E aos 31 minutos veio o gol que iria sacramentar a vitória dos capixbas. O meia Buá aproveitou rebote do goleiro após chute de Iago e balançou a rede do União Barbarense, dando números finais à partida.

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