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Mais um título na conta: Bayern vence o Dortmund no fim e conquista a Supercopa da Alemanha

Quando parecia que o jogo caminharia para os pênaltis, Kimmich marcou aos 37 da etapa final e deu o troféu ao clube bávaro, que venceu a Supercopa da Europa na última quinta...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 17:24
Crédito: Kimmich comemora o gol do título com Lewandowski (CHRISTOF STACHE / AFP
O jogo foi morno, mas gols não faltaram. Na decisão da Supercopa da Alemanha, o Bayern de Munique conseguiu a vitória no fim contra o Borussia Dortmund por 3x2 e é o campeão da Supercopa da Alemanha. Kimmich marcou o gol decisivo aos 36 minutos do segundo tempo.Antes, Tolisso e Müller fizeram 2x0 para o Bayern, ainda no primeiro tempo. Brandt diminuiu antes do intervalo e Haaland empatou no começo do segundo tempo, mas o tardio gol de Kimmich enterrou as chances do Borussia.
Com a vitória, o Bayern se recupera da goleada sofrida por 4x1 diante do Hoffenheim, no Campeonato Alemão. Mais do que isso: levantou a segunda taça em uma semana - na última quinta-feira, o time bávaro fez 2x1 no Sevilla e ganhou a Supercopa da Europa.
BAYERN COMEÇA MANDANDOA primeira metade da etapa inicial foi quase toda do Bayern. Porém, curiosamente, o time bávaro abriu o placar em contra-ataque após escanteio do Borussia, gerado em bom chute de Reus. Com a zaga aberta, Tolisso recebeu na marca do pênalti de Lewandowski e chapou para o gol: 17 minutos, 1x0.
Aos 31, após boa jogada trabalhada, Alphonso Davies cruzou bem e achou Müller dentro da área. O artilheiro cabeceou e não deu chance para o goleiro Hitz.
PRESSÃO DO DORTMUND DÁ CERTODepois do segundo gol, o Dortmund começou a dominar mais as ações e conseguiu diminuir antes do intervalo. Após pressão na saída de bola e roubada, Haaland deu passe na medida para Brandt encher o pé e diminuir, aos 38.
Na segunda etapa, mais um gol do Dortmund em roubada de bola. Desta vez, Haaland recebeu passe entre a zaga e tocou na saída de Neuer para empatar, ainda aos 10 minutos.
O FEITIÇO VIRA CONTRA O FEITICEIROAos 36 da etapa final, quando o jogo parecia morno, o Bayern chegou ao gol - e justamente na jogada que o Dortmund tanto usou: a roubada de bola. Kimmich recuperou, tabelou com Lewandowski e saiu na cara de Hitz. O goleiro pegou o primeiro chute, mas o meia conseguiu finalizar mesmo caído e fez o gol do título.
PAPA-TÍTULOSCom a vitória na Supercopa da Alemanha, o Bayern chega a cinco títulos no ano: Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e Supercopa da Alemanha.

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