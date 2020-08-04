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futebol

Mais um time da Premier League se interessa por William Carvalho

Meio-campista português está de saída do Betis e
foi sondado por Leeds, Tottenham e Leicester...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 11:32

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 11:32

Crédito: Francisco Leong / AFP
Depois do Leicester, Tottenham e Rennes, a imprensa inglesa informa que o Leeds também tem interesse na contratação de William Carvalho, do Betis. O meio-campista português está de saída do clube espanhol.
William Carvalho tem contrato com o Betis até 2023, mas não ficará no clube. O Leeds, treinado por Marcelo Bielsa, que foi promovido à Premier League, está disposto a pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) pelo português. ​Na atual temporada, William Carvalho atuou em apenas 13 partidas, não marcou gols e nem deu assistências.

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