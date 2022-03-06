Mais um para a conta! Rogério Ceni tem retrospecto incrível em clássicos no retorno ao São Paulo

Com mais uma vitória na conta, Rogério Ceni mantém retrospecto incrível em clássicos desde quando assumiu o São Paulo pela segunda vez, em outubro de 2021.Até o momento, Ceni esteve no comando do Tricolor em quatro clássicos, sendo o primeiro deles contra o Corinthians, em seu segundo jogo sob o comando da equipe. Nesta ocasião, a partida encerrou com um placar de 1 a 0, sendo o gol decisivo marcado por Calleri, aos sete minutos de jogo.

Após essa partida, o São Paulo enfrentou todos os seus outros rivais, no caso, Santos e Palmeiras. Contra o Verdão, o embate foi em novembro de 2021. O Tricolor paulista venceu com um placar de 2 a 0, sendo os gols de Gabriel Sara e Luciano. Ambas as partidas foram válidas pelo Brasileirão 2021.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022Já o primeiro San-São de Rogério Ceni ocorreu neste ano, pelo Campeonato Paulista 2022, e mantendo seu bom retrospecto, o São Paulo venceu por 3 a 0, sendo Éder, Eduardo (GC) e Nestor os autores dos gols.E por fim, o Majestoso deste último sábado (05), que assim como o do ano passado, contou com Calleri abrindo o placar ainda no início do jogo.Com isso, Rogério Ceni mantém um ótimo retrospecto em todos os clássicos disputados até agora, com 100% de aproveitamento, somando quatro vitórias em quatro jogos, o que são números excelentes.

O São Paulo enfrenta uma sequência de clássicos nesta etapa do Paulistão, sendo Santos e Corinthians jogos já disputados, o próximo da fila será o Palmeiras, na próxima quinta-feira (10). O bom retrospecto de Ceni pode ser um fator positivo para a partida.

O São Paulo é líder do grupo B da tabela do Paulistão 2022 e essa vitória pode garantir a equipe a melhor campanha da competição. O jogo com o Verdão será na próxima quinta-feira (10), às 20h30, no Estádio do Morumbi.