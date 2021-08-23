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futebol

Mais um na lista: PSG busca contratação de jovem meia francês

Eduardo Camavinga pode ter feito sua última partida com a camisa do Rennes no último final de semana diante do Nantes. Meia tem contrato até 2022...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 08:34

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 08:34
Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
O Paris Saint-Germain está próximo da contratação de Eduardo Camavinga, segundo o "L'Equipe". O gigante francês pode adquirir o meia de apenas 18 anos por cerca de 35 milhões de euros (R$ 222 milhões). O atleta possui contrato com o Rennes até 2022.O camisa 10 manifestou desejo em deixar o clube atual para jogar no PSG ainda nesta temporada. A promessa francesa aspira entrar em campo novamente pela Champions League e acredita que a transferência pode aproximá-lo de novas convocações para a seleção.
> Veja a tabela da Ligue 1
No entanto, a equipe de Mauricio Pochettino ainda não realizou nenhuma proposta oficial. O clube sempre se assustou com os valores cobrados pelo Rennes. Porém, caso Camavinga não seja vendido nesta janela de transferências, irá deixar o atual elenco sem custos no próximo ano.
Por conta disso, há grandes chances do meio-campista ter um novo destino ao longo dos próximos oito dias do mercado. Dificilmente a joia chegaria para ser titular no PSG, mas terá chance de recuperar o bom futebol demonstrado em 2019/2020.

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