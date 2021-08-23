Mais um na lista: PSG busca contratação de jovem meia francês

Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

O Paris Saint-Germain está próximo da contratação de Eduardo Camavinga, segundo o "L'Equipe". O gigante francês pode adquirir o meia de apenas 18 anos por cerca de 35 milhões de euros (R$ 222 milhões). O atleta possui contrato com o Rennes até 2022.O camisa 10 manifestou desejo em deixar o clube atual para jogar no PSG ainda nesta temporada. A promessa francesa aspira entrar em campo novamente pela Champions League e acredita que a transferência pode aproximá-lo de novas convocações para a seleção.

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No entanto, a equipe de Mauricio Pochettino ainda não realizou nenhuma proposta oficial. O clube sempre se assustou com os valores cobrados pelo Rennes. Porém, caso Camavinga não seja vendido nesta janela de transferências, irá deixar o atual elenco sem custos no próximo ano.