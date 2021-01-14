Mais um jogo da Premier League é adiado por surto de Covid-19

A Premier League anunciou que mais um jogo do Campeonato Inglês foi adiado por conta de surtos de Covid-19. O Aston Villa, que receberia o Everton no domingo, está com casos positivos no elenco e fez um pedido para que a partida seja remarcada. A nova data ainda não foi divulgada.
O Conselho da Premier League concordou com o pedido do Aston Villa de adiar a partida. Após a partida contra o Tottenham, alguns jogadores e equipe técnica ainda permanecem isolados.Além dessa partida, o duelo entre Newcastle e Aston Villa, que já havia sido adiado, ocorrerá no dia 20 de janeiro, às 17h (horário de Brasília).