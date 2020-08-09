Mais um interessado: Napoli entra na briga para contratar Reguilón

Um dos destaques do Sevilla na temporada, o lateral-esquerdo Sergio Reguilón é monitorado por grandes clubes do Velho Continente. E segundo informações da "Sky Sport Italia", o Napoli é o mais novo interessado no atleta de 23 anos.
Reguilón foi revelado pelo Real Madrid e pertence ao clube da capital espanhola, mas está emprestado ao time da Andaluzia. Na última semana, o ala foi um dos responsáveis pela vitória do Sevilla sobre o Roma na Liga Europa, chegando a marcar um belo gol.
O Napoli, no entanto, terá forte concorrência para contratar o jogador. Everton e Chelsea também têm interesse no atleta, com o clube de Liverpool já tendo feito uma proposta no valor de 18 milhões de libras esterlinas (R$ 124 milhões).