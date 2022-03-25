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Mais um! Fiorentina segue moda e anuncia mudanças no escudo

Viola segue passos de Juve e Internazionale e terá novo símbolo já na próxima temporada...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 12:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 12:17
A Fiorentina anunciou nesta sexta-feira a mudança de seu escudo para a temporada 2022/2023. O clube italiano agora usa um losango com lados iguais e sem as letras ACF (Associassone Calcio Firenze).
Em um post nas redes sociais, a Viola publicou: "Jogue para ser diferente". Desde 2017, pelo menos três clubes italianos mudaram de escudo: Juventus, Hellas Verona e Internazionale de Milão.
O escudo anterior da Fiorentina estava em vigor desde os anos de 1970, com algumas pequenas mudanças como na posição da flor (giglio) que representava a cidade de Florença. No emblemático atual, a flor está em cima de uma letra V, de Violeta/roxo, a principal cor do clube. A Fiorentina não é dos mais vitoriosos, mas é dos mais tradicionais clubes italianos e já conquistou duas vezes o Scudetto. A Viola também tem seis Copas da Itália, uma Supercopa da Itália e uma extinta Recopa Europeia. O clube teve jogadores importantes, como Sócrates, Dunga, Edmundo, Batistuta, Baggio e Luca Toni.
Crédito: AFiorentinaanunciounestasexta-feiraamudançadeseuescudo(Foto:Reprodução/Twitter

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