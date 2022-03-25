Mais um! Fiorentina segue moda e anuncia mudanças no escudo

O escudo anterior da Fiorentina estava em vigor desde os anos de 1970, com algumas pequenas mudanças como na posição da flor (giglio) que representava a cidade de Florença. No emblemático atual, a flor está em cima de uma letra V, de Violeta/roxo, a principal cor do clube. A Fiorentina não é dos mais vitoriosos, mas é dos mais tradicionais clubes italianos e já conquistou duas vezes o Scudetto. A Viola também tem seis Copas da Itália, uma Supercopa da Itália e uma extinta Recopa Europeia. O clube teve jogadores importantes, como Sócrates, Dunga, Edmundo, Batistuta, Baggio e Luca Toni.