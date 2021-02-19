Mais um desfalque em Madrid: Benzema sofre lesão no tornozelo e vira dúvida para jogo da Champions

Karim Benzema não estará em campo contra o Real Valladolid por La Liga. De acordo com o "Marca", o atacante francês sofreu uma lesão no tornozelo no último jogo e virou dúvida para o duelo da Liga dos Campeões, na quarta-feira, contra a Atalanta.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Para a partida do final de semana, Zidane terá oito desfalques além de Benzema: Sergio Ramos, Carvajal, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Hazard, Marcelo e Militão. O Real Madrid entra em campo neste sábado, às 17h (horário de Brasília), contra o Real Valladolid. A partida será válida pela 24ª rodada de La Liga.