Mais um: Brenner chega ao sétimo doblete do ano pelo São Paulo

Crédito: O camisa 30 foi o responsável pelos dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O atacante Brenner foi quem garantiu a vitória do São Paulo sobre o Fluminense no último sábado, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele fez os dois gols no triunfo por 2 a 1 e chegou ao sétimo doblete do ano.

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Anteriormente, ele havia feito dois gols na temporada sobre Atlético-GO, Fortaleza (duas vezes), Lanús-ARG, Flamengo e Botafogo. Confira abaixo todos eles e suas respectivas competições:

26/12 – Fluminense 1 x 2 São Paulo, Maracanã, Campeonato Brasileiro09/12 – São Paulo 4 x 0 Botafogo, Morumbi, Brasileirão11/11 – Flamengo 1 x 2 São Paulo, Maracanã, Copa do Brasil28/10 – Lanús 3 x 2 São Paulo, La Fortaleza, Copa Sul-Americana25/10 – São Paulo 2 x 2 Fortaleza, Morumbi, Copa do Brasil14/10 – Fortaleza 3 x 3 São Paulo, Castelão, Copa do Brasil07/10 – São Paulo 3 x 0 Atlético-GO, Morumbi, Brasileirão Brenner é o artilheiro do Tricolor em 2020, com 22 gols marcados. Depois dele, vem Luciano, com 15. O São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, se prepara para a ‘final’ contra o Grêmio, nesta quarta-feira, pela semi da Copa do Brasil.

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