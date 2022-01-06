Mais um: Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Klaus

Após confirmar a chegada de Vinícius Lopes, o Botafogo anunciou mais um jogador. Trata-se de Klaus, zagueiro de 27 anos que atuou no Ceará nas últimas duas temporadas. O defensor assinou um vínculo até 2024 com o clube de General Severiano.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube

Com a saída de Gilvan e tendo Kanu aparecendo com interesse do Corinthians, o Botafogo necessitava de um zagueiro. Klaus, que deixou o Ceará ao final de contrato, chega sem custos ao clube.

Além do Vozão, o defensor também soma passagens por Juventude e Internacional. O jogador, inclusive, já iniciou os treinamentos com o time e o treinador Enderson Moreira.

Os volantes Breno e Fabinho e o atacante Erison, com acordos encaminhados, devem ser os próximos a serem anunciados pelo Alvinegro.