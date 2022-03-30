Mais rápida da história, bola da Copa do Mundo 2022 é lançada no Brasil

A bola da Copa do Mundo 2022 foi lançada oficialmente no Brasil. Nesta quarta-feira (30), a Adidas organizou um evento, realizado em São Paulo, no bairro Heliópolis, em que a ‘Al Rihla’ foi mostrada ao público presente. Segundo a fabricante, essa será a bola mais rápida de todas as Copas. Os ex-jogadores Zé Roberto, Neto, Mauro Silva, Lúcio e Zetti, o medalhista olímpico Arthur Zanetti, a atleta de vôlei Tifanny e o medalhista paralímpico Daniel Dias marcaram presença no evento.Além de São Paulo, a fim de incentivar o acesso ao esporte em comunidades locais, a bola também viajará até lugares como Dubai, Tóquio, Shanghai, Cidade do México e Nova York."Al Rihla", nome dado à bola, é traduzido como "A Jornada" em português e o design tem inspiração na arquitetura e embarcações locais, além da bandeira do Qatar. De acordo com a Adidas, 1% das vendas líquidas da bola serão destinadas ao movimento Common Goal, entidade internacional de caridade e incentivo ao futebol. A ‘Al Rihla’ está a venda por R$ 499,99 na versão réplica, já a oficial custa R$ 999,99.Rafael Oliva / LANCE!