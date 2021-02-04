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futebol

Mais que artilheiro: Claudinho tem números de destaque no Brasileiro

Meia do Red Bull Bragantino vem sendo um dos destaques do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 07:20

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 07:20

Crédito: EDUARDO CARMIM/Photo Premium
Gol, assistência e vitória. Foi dessa forma que Claudinho celebrou os seus 100 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino. Atuação decisiva que tem sido constante para o meia, novo artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 bolas na rede. E não é de hoje.
Na Série B de 2019, que colocou o Massa Bruta de volta na elite do futebol brasileiro, o apoiador foi o maior garçom da competição com 11 passes para gol. Na ocasião, o camisa 10 ainda deixou a sua marca oito vezes. Nesse Brasileirão, além dos 17 tentos, Claudinho já acumula seis assistências, sendo o jogador com mais participações diretas em gols no campeonato, com 23.
E os números não param por aí. Além de goleador e decisivo, Claudinho é também o jogador que mais cria oportunidades para os seus companheiros. O meia tem 90 assistências para finalização em 31 jogos do Brasileiro, é a maior marca da competição com sobras. O 2º colocado, segundo dados do Footstats, é Daniel Alves, do São Paulo, com 55 - quase a metade.
Claudinho ainda aparece em 4º nos rankings de passes para gol e de finalizações certas, em 6º no de inversões de jogo, e em 7º nos de cruzamentos e dribles corretos. Veja os números:
ESTATÍSTICAS DE CLAUDINHO NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Footstats
31 jogos17 gols6 passes para gol90 assistências para finalização38 finalizações certas (51 erradas)26 dribles certos (13 errados)24 inversões de jogo (4 erradas)

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