Mais ofensivo, Nestor fala sobre adaptação no São Paulo: 'Me sinto muito confortável'

A vitória do São Paulo sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pode consolidar o volante Rodrigo Nestor em uma nova função mais ofensiva no meio-campo do Tricolor. Inclusive, o jogador deu a assistência para o gol de Pablo no Recife. Em entrevista coletiva, o jogador, revelado na base são-paulina, falou sobre a adaptação na nova função do time de Hernán Crespo.

- Eu me sinto muito confortável jogando ali, por mais que seja uma posição nova para mim, é uma posição que eu gosto, ainda mais quando eu jogo com pessoas que entendem meu jogo, com passes curtos e movimentação - disse Nestor, após a vitória.

ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!O jovem de 21 anos também falou sobre a sequência de jogos como titular e como é jogar nesse esquema de Crespo na temporada.