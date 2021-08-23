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Mais ofensivo, Nestor fala sobre adaptação no São Paulo: 'Me sinto muito confortável'

Volante, que vem atuando em nova posição nas últimas partidas, falou da nova função no meio-campo do Tricolor. Ele deu a assistência para o gol de Pablo, na vitória sobre o Sport...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 15:00
A vitória do São Paulo sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pode consolidar o volante Rodrigo Nestor em uma nova função mais ofensiva no meio-campo do Tricolor. Inclusive, o jogador deu a assistência para o gol de Pablo no Recife. Em entrevista coletiva, o jogador, revelado na base são-paulina, falou sobre a adaptação na nova função do time de Hernán Crespo.
- Eu me sinto muito confortável jogando ali, por mais que seja uma posição nova para mim, é uma posição que eu gosto, ainda mais quando eu jogo com pessoas que entendem meu jogo, com passes curtos e movimentação - disse Nestor, após a vitória.
ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!O jovem de 21 anos também falou sobre a sequência de jogos como titular e como é jogar nesse esquema de Crespo na temporada.
- Fico feliz por estar tendo oportunidades e minutos jogados. Sei que ainda tenho muito a evoluir, e eu procuro me adaptar cada vez mais ao sistema de jogo da equipe. Inclusive, acredito que esse é um estilo de jogo que me favorece, com o time sempre buscando ter a posse da bola e o controle do jogo - finalizou o meio-campista.

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