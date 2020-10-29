Mais na raça do que na técnica, Vasco vence o Caracas pela Sul-Americana

Talles tenta a finalização contra o gol da equipe venezuelana Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Foi com drama. Dose cavalar. Mas o Vasco venceu o Caracas (VEN), na noite desta quarta-feira (28), em São Januário, e largou na frente na segunda fase da Copa Sul-Americana. O 1 a 0, com gol de Tiago Reis, encerrou também um jejum do Cruz-Maltino de nove partidas sem vencer. O jogo de volta é já na semana que vem.

O domínio do Vasco era evidente, embora pouco brilhante tecnicamente. Foram duas boas chances no primeiro tempo: aos 18 minutos, uma jogada que começou numa saída de bola corajosa, pela direita da defesa, terminou com cruzamento de Gil para Ribamar. O cabeceio foi pouco direcionado, para fora. Três minutos depois, Talles Magno não conseguiu dar força à testada.

A primeira etapa se completou com trocas de passes do Vasco e o Caracas tentando se defender. De mais perigoso, somente dois chutes. Mas Carlinhos e Talles Magno não conseguiram dar direção à bola.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa começou com um ?bate-rebate aos nove minutos, mas Andrey finalizou para fora. Aos 10, o mesmo Andrey cruzou forte da direita, a bola foi rasteira e quase surpreendeu o goleiro Velásquez. A pressão do Vasco resultou em pênalti de Casiani em Henrique. Mas Carlinhos cobrou muito mal. Fácil para o goleiro venezuelano defender em dois tempos.