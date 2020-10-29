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Futebol

Mais na raça do que na técnica, Vasco vence o Caracas pela Sul-Americana

Cruz-maltino chegou ao gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo com o atacante Tiago Reis

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 23:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 23:57
Talles tenta a finalização contra o gol da equipe venezuelana
Talles tenta a finalização contra o gol da equipe venezuelana Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Foi com drama. Dose cavalar. Mas o Vasco venceu o Caracas (VEN), na noite desta quarta-feira (28), em São Januário, e largou na frente na segunda fase da Copa Sul-Americana. O 1 a 0, com gol de Tiago Reis, encerrou também um jejum do Cruz-Maltino de nove partidas sem vencer. O jogo de volta é já na semana que vem. 
O domínio do Vasco era evidente, embora pouco brilhante tecnicamente. Foram duas boas chances no primeiro tempo: aos 18 minutos, uma jogada que começou numa saída de bola corajosa, pela direita da defesa, terminou com cruzamento de Gil para Ribamar. O cabeceio foi pouco direcionado, para fora. Três minutos depois, Talles Magno não conseguiu dar força à testada.
A primeira etapa se completou com trocas de passes do Vasco e o Caracas tentando se defender. De mais perigoso, somente dois chutes. Mas Carlinhos e Talles Magno não conseguiram dar direção à bola.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa começou com um ?bate-rebate aos nove minutos, mas Andrey finalizou para fora. Aos 10, o mesmo Andrey cruzou forte da direita, a bola foi rasteira e quase surpreendeu o goleiro Velásquez. A pressão do Vasco resultou em pênalti de Casiani em Henrique. Mas Carlinhos cobrou muito mal. Fácil para o goleiro venezuelano defender em dois tempos. 
Após a grande oportunidade perdida por Carlinhos, o Vasco pareceu perder confiança. Diminuiu a frequência no ataque. Tanto que a melhor chance, a partir dali, seria de Hernández, de falta, 26 minutos. Fernando Miguel defendeu. E, para piorar, Ygor Catatau foi expulso com dez minutos em campo. Pelo segundo cartão amarelo. Quando tudo parecia só tristeza, Andrey lançou Guilherme Parede, que cruzou para Tiago Reis. Gol da vitória e do fim do jejum.

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