Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mais mudanças no futebol do Cruzeiro: gerente de futebol Pedro Moreira deixa o clube
futebol

Mais mudanças no futebol do Cruzeiro: gerente de futebol Pedro Moreira deixa o clube

O departamento sofre a segunda perda em menos de uma semana após a saida do diretor Rodrigo Pastana, que foi demitido pelo clube azul...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 19:31

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 19:31

Crédito: Pedro Moreira estava no cargo desde 2020 e agora o Departamento de futebol não tem diretor, nem gerente-(Igor Sales/Cruzeiro
O departamento de futebol do Cruzeiro segue tendo mudanças. Após a demissão do diretor de futebol Rodrigo Pastana, outro membro do setor deixou a Raposa. Em reunião com a diretoria, o Cruzeiro confirmou que Pedro Moreira não é mais o gerente de futebol do clube. Segundo a equipe celeste, a decisão foi tomada em comum acordo e o executivo não faz mais parte do comando cruzeirense. Pedro estava no cargo desde junho do ano passado, mas estava no clube há cinco anos como supervisor. Ao todo, foram 16 anos de serviços à Raposa. O ex-gerente de futebol foi citado em setembro de 2020 no relatório da consultoria Kroll em que estaria envolvido com algumas "transações não condizentes às atividades do Cruzeiro", entre 2018 e 2019, no total de R$ 20.880,49 em quantias pagas. Sérgio Santos Rodrigues, presidente da Raposa, disse que os gastos não foram feitos por Pedro Moreira. O cargo ficará vago por enquanto, pois a Raposa não informou se busca outro profissional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados