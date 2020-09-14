Mais maduro, Osvaldo comemora boas atuações fora de casa e 1º gol pelo Fortaleza no Brasileirão

Crédito: Osvaldo comemora primeiro gol no Fortaleza - Reprodução

O atacante Osvaldo marcou seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza na atual edição do Campeonato Brasileiro, ontem, no empate com o Grêmio, por 1 a 1, fora de casa, pela 10ª rodada da competição. Destaque do Fortaleza na partida, o jogador falou sobre a importância de voltar a balançar as redes e sobre o ponto conquistado pelo Tricolor fora de casa.

- Esse gol já vinha batendo na trave há algum tempo, mas graças a Deus contei com a sorte dessa vez e acabou saindo. Foi algo importante, que me dá mais confiança e tranquilidade para seguir em frente. Sobre o jogo, poderíamos ter conseguido um resultado melhor pelas circunstâncias da partida, mas não deixou de ser um ponto importante pelas dificuldades que todo mundo sabe que existem ao enfrentar o Grêmio em sua casa - disse Osvaldo.

Osvaldo foi o destaque da equipe nos dois últimos jogos fora de casa, contra Flamengo e Grêmio, fato que não foi coincidência, conforme ele mesmo explicou juntamente com uma análise do atual momento de sua carreira.