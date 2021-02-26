Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mais maduro, lateral Jean Victor traça metas pelo Boavista no Carioca

Jogador, de 26 anos, retorna ao Verdão de Saquarema após boas atuações pelo Paraná na disputa do Campeonato Brasileiro - Série B: 'Esperamos fazer novamente um bom Estadual'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 20:13

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 20:13

Crédito: Jean Victor foi revelado pelo Botafogo e jogará mais um Carioca com a camisa do Boavista (Alexandre Neto
Presente na seleção do Carioca do ano passado, Jean Victor reforçou o Paraná para Série B logo após o Estadual, onde disputou 34 jogos e marcou dois gols. Em 2020, pela equipe do Boavista, foram 14 partidas disputadas, incluindo a Copa do Brasil. Para a nova temporada, o lateral retornou ao Verdão de Saquarema e admitiu que cresceu profissionalmente e fez uma análise de onde a equipe pode ir na competição deste ano.
> Confira como terminou o Campeonato Brasileiro- Sou um Jean mais maduro, experiente e isso me credencia a trabalhar cada vez mais para buscar sempre a evolução e com isso as boas atuações. Espero que nesse carioca, eu faça bons jogos com atuações seguras e regulares e possa ajudar ainda mais o clube a alcançar os objetivos. Quanto ao nosso campeonato, podemos brigar por coisas grandes durante a competição. Esperamos fazer novamente um bom Estadual, nos espelhando no que foi feito de bom no ano de 2020 e corrigindo os pequenos detalhes que impossibilitaram a gente a chegar mais longe - disse
Na final da Taça Guanabara do ano passado, contra o Flamengo no Maracanã, o atleta chegou abrir o placar, mas o Verdão foi derrotado pelo rubro-negro, de virada. Com número alto de partidas no ano passado, Jean comentou o feito na carreira e projetou sobre a estreia contra o Botafogo.
- Acredito que posso manter o nível esse ano e estou cada vez mais preparado para até passar essa marca de 50 jogos na temporada. Atualmente, temos que estar sempre no nosso melhor para atuar o máximo que puder e tudo isso é fruto de muito trabalho, tanto na academia, como no campo, na fisioterapia, enfim é um conjunto de coisas que me permite estar sempre apto para jogar - analisou.
- E o diferencial foi a oportunidade que me deram, pois desde o início do ano de 2020 o professor Bonamigo me deu total confiança para jogar e acreditou no meu potencial. E depois do carioca, pude ir para o Paraná clube e dar sequência ao meu trabalho, também tendo a confiança de todos os treinadores que lá estiveram e atingir essa marca expressiva de jogos - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados