Mais maduro, lateral Jean Victor traça metas pelo Boavista no Carioca

Crédito: Jean Victor foi revelado pelo Botafogo e jogará mais um Carioca com a camisa do Boavista (Alexandre Neto

Presente na seleção do Carioca do ano passado, Jean Victor reforçou o Paraná para Série B logo após o Estadual, onde disputou 34 jogos e marcou dois gols. Em 2020, pela equipe do Boavista, foram 14 partidas disputadas, incluindo a Copa do Brasil. Para a nova temporada, o lateral retornou ao Verdão de Saquarema e admitiu que cresceu profissionalmente e fez uma análise de onde a equipe pode ir na competição deste ano.

> Confira como terminou o Campeonato Brasileiro- Sou um Jean mais maduro, experiente e isso me credencia a trabalhar cada vez mais para buscar sempre a evolução e com isso as boas atuações. Espero que nesse carioca, eu faça bons jogos com atuações seguras e regulares e possa ajudar ainda mais o clube a alcançar os objetivos. Quanto ao nosso campeonato, podemos brigar por coisas grandes durante a competição. Esperamos fazer novamente um bom Estadual, nos espelhando no que foi feito de bom no ano de 2020 e corrigindo os pequenos detalhes que impossibilitaram a gente a chegar mais longe - disse

Na final da Taça Guanabara do ano passado, contra o Flamengo no Maracanã, o atleta chegou abrir o placar, mas o Verdão foi derrotado pelo rubro-negro, de virada. Com número alto de partidas no ano passado, Jean comentou o feito na carreira e projetou sobre a estreia contra o Botafogo.

- Acredito que posso manter o nível esse ano e estou cada vez mais preparado para até passar essa marca de 50 jogos na temporada. Atualmente, temos que estar sempre no nosso melhor para atuar o máximo que puder e tudo isso é fruto de muito trabalho, tanto na academia, como no campo, na fisioterapia, enfim é um conjunto de coisas que me permite estar sempre apto para jogar - analisou.