Mais jovem, Thiago Carpini é o sétimo treinador com mais partidas no Paulistão entre os atuais técnicos

Apesar da pouca idade, Thiago Carpini já acumula boa bagagem como técnico de futebol. O paulista de 36 anos, natural de Valinhos, participa pela segunda vez consecutiva do Paulistão, considerado por muitos especialistas o estadual mais disputado do Brasil.
A primeira experiência veio no ano passado, com 35 anos de idade. Sob o comando do Guarani, Carpini levou o clube até a final do Troféu do Interior. Atualmente, ele comanda a Inter de Limeira no estadual.
Dos 16 treinadores que disputam o Paulistão 2021, Thiago Carpini é o mais jovem. Ao mesmo tempo, é o 7º que mais disputou partidas pelo torneio, com 18 jogos no currículo. Ele comentou sobre o dado curioso.
- Para mim, é uma satisfação grande ser o treinador mais jovem do Campeonato Paulista. Sem dúvidas é o estadual mais competitivo, mais visado e mais cobiçado do país. Estar nesse grupo seleto de 16 treinadores, pelo segundo ano seguido, é muito significativo. Já tive a oportunidade de trabalhar no Guarani e, hoje, na Inter de Limeira, espero corresponder essa expectativa que o clube depositou em mim - contou o técnico. Na lista dos treinadores desta edição do Paulistão que mais disputaram jogos pelo torneio, Carpini aparece atrás de nomes como Vagner Mancini (Corinthians), Pintado (Ferroviária) e Alexandre Gallo (Botafogo-SP). Os dois últimos, inclusive, com quem Thiago Carpini já trabalhou, na época que ainda atuava como atleta.
- Em 2010, na minha passagem pelo Bahia, o Gallo foi meu treinador. E também, em 2015 e 2016, no fim da minha carreira de atleta, trabalhei com o Pintado no Guarani. Hoje, fico feliz em estar nessa mesma prateleira de grandes nomes. Claro que os dois tem muito mais rodagem, e não só eles, mas muitos outros treinadores que estão no Paulistão, tem mais rodagem, até mesmo em Série A e B do Campeonato Brasileiro - disse Carpini.No Grupo A, a Inter de Limeira ocupa a terceira posição, com dois pontos a menos que Santo André e Corinthians, que dividem a liderança. Na próxima rodada, o Leão encara o Mirassol, líder do Grupo D.
- A gente sabe da dificuldade que vai ser. O Mirassol está hoje na Série C, é o atual campeão da Série D, e tem uma base, um elenco pronto. Trouxeram ainda mais peças importantes, com um nível muito bom de contratação e alto investimento. O clube vem se estruturando nos últimos anos, com o projeto do novo centro de treinamento, um treinador experiente e um calendário para o ano inteiro. A gente sabe das dificuldades, considero que eles são os favoritos nesse confronto, mas hoje, nós aqui estamos vivendo o nosso melhor momento, até por conta da vitória na última rodada - finalizou.
Lista de jogos dos treinadores pelo Campeonato Paulista
1º – VAGNER MANCINI: 54 ANOS – CORINTHIANSCAMP. PAULISTA: 84 JOGOS
2º – PAULO ROBERTO SANTOS: 60 ANOS – SANTO ANDRÉCAMP. PAULISTA: 77 JOGOS
3º – PINTADO: 55 ANOS – FERROVIÁRIACAMP. PAULISTA: 70 JOGOS
4º – VINICIUS BERGANTIN: 40 ANOS – ITUANOCAMP. PAULISTA: 45 JOGOS
5º – ALEXANDRE GALLO: 53 ANOS – BOTAFOGOCAMP. PAULISTA: 21 JOGOS
6º – EDUARDO BAPTISTA: 48 ANOS – MIRASSOLCAMP. PAULISTA: 19 JOGOS
7º – THIAGO CARPINI: 36 ANOS – INTER DE LIMEIRACAMP. PAULISTA: 18 JOGOS
8º – LEO CONDE: 42 ANOS – NOVORIZONTINOCAMP. PAULISTA: 3 JOGOS
9º – MAURICIO BARBIERI: 39 ANOS – BRAGANTINOCAMP. PAULISTA: 3 JOGOS
10º – ALLAN AAL: 41 ANOS – GUARANICAMP. PAULISTA: 3 JOGOS
11º – FABIO MORENO: 38 ANOS – PONTE PRETACAMP. PAULISTA: 3 JOGOS
12º – ARIEL HOLAN: 60 ANOS – SANTOSCAMP. PAULISTA: 3 JOGOS
13º – HERNAN CRESPO: 45 ANOS – SÃO PAULOCAMP. PAULISTA: 3 JOGOS
14º – EDSON VIEIRA: 55 ANOS – SÃO BENTOCAMP. PAULISTA: 2 JOGOS
15º – WILSON JUNIOR: 44 ANOS – SÃO CAETANOCAMP. PAULISTA: 2 JOGOS
16º – ABEL FERREIRA: 42 ANOS – PALMEIRASCAMP. PAULISTA: 1 JOGO