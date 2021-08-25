Mais grana! Veja quanto o São Paulo deve receber por venda de Lyanco, do Torino, para o Southampton

Crédito: Divulgação / Southampton

O São Paulo receberá mais uma quantia que deve ajudar os cofres do clube. Trata-se do mecanismo de solidariedade da Fifa pela venda do zagueiro Lyanco, que estava no Torino-ITA para o Southampton-ING. Por conta da porcentagem, de cerca de 2%, e mais uma mais-valia de 7%, que foi acertada na sua saída do Morumbi. Juntando esses direitos, o São Paulo deve embolsar cerca de 259 mil euros (R$ 1,58 milhão).

Lyanco foi vendido pelo São Paulo em 2017 por 6 milhões de euros. Ele chegou Tricolor com 20 anos, depois de jogar na base do Botafogo. O zagueiro foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Southampton.

VEJA A TABELA E SIMULE O MATA-MATA DA COPA DO BRASILNeste mês, o Tricolor ganhou o mecanismo de solidariedade da Fifa pela venda do atacante Luiz Araújo, do Lille-FRA, para o Atlanta United-EUA. Por ser clube formador, o Tricolor deve ter embolsado cerca de R$ 1,5 milhão. Além disso, foram mais 800 mil euros (aproximadamente R$ 5 milhões), pela transferência do volante Dener, que estava no Portimonense-POR, para o futebol árabe.