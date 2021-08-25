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Mais grana! Veja quanto o São Paulo deve receber por venda de Lyanco, do Torino, para o Southampton

Zagueiro, que foi revelado pelo Tricolor, deve render cerca de R$ 1,5 milhão para os cofres do clube do Morumbi, devido ao mecanismo de solidariedade e mais 7% do lucro da venda...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 20:00
Crédito: Divulgação / Southampton
O São Paulo receberá mais uma quantia que deve ajudar os cofres do clube. Trata-se do mecanismo de solidariedade da Fifa pela venda do zagueiro Lyanco, que estava no Torino-ITA para o Southampton-ING. Por conta da porcentagem, de cerca de 2%, e mais uma mais-valia de 7%, que foi acertada na sua saída do Morumbi. Juntando esses direitos, o São Paulo deve embolsar cerca de 259 mil euros (R$ 1,58 milhão).
Lyanco foi vendido pelo São Paulo em 2017 por 6 milhões de euros. Ele chegou Tricolor com 20 anos, depois de jogar na base do Botafogo. O zagueiro foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Southampton.
VEJA A TABELA E SIMULE O MATA-MATA DA COPA DO BRASILNeste mês, o Tricolor ganhou o mecanismo de solidariedade da Fifa pela venda do atacante Luiz Araújo, do Lille-FRA, para o Atlanta United-EUA. Por ser clube formador, o Tricolor deve ter embolsado cerca de R$ 1,5 milhão. Além disso, foram mais 800 mil euros (aproximadamente R$ 5 milhões), pela transferência do volante Dener, que estava no Portimonense-POR, para o futebol árabe.
Em grave crise financeira, o São Paulo orçou R$ 176 milhões com a venda de direitos de jogadores nesta temporada. E o clube já atingiu 70,45% desse valor desde o começo de agosto. A venda mais cara foi a de Brenner, comprado pelo FC Cincinatti, dos Estados Unidos, que foi negociado pelo valor de R$ 70 milhões, com R$ 10 milhões de bônus. O atacante, sozinho, equivale a quase 50% da meta de vendas.

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