'Mais fácil mudar a Catedral de lugar do que contratar Messi', diz Conte

Apesar dos rumores desmentidos sobre uma possível saída de Lionel Messi do Barcelona, o assunto ainda é quente. O argentino chegou a ser especulado na Inter de Milão e o treinador da equipe italiana, Antonio Conte, revelou que é improvável que o argentino seja contratado.
Ao ser questionado se preferia contratar o craque argentino ou gastar 100 milhões de euros (R$ 607 milhões) em quatro jogadores, Conte disse que "ambos os cenários são bastante improváveis".
- Seria mais fácil mudar o Duomo (famosa Catedral de Milão) de lugar do que contratar Messi - disse o treinador.