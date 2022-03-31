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futebol

Mais distante? Tetê estaria acertando ida para o futebol francês

Jogador que foi colocado na órbita do Grêmio tem conversas avançadas com o Lyon...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 08:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 08:54
A possibilidade do Grêmio se reforçar com o "prata da casa" Tetê parece ter ficado mais distante. Ao menos, segundo informação publicada pelo jornalista Jorge Nicola em seu blog.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNicola publicou que tanto o atleta com direitos ligados ao Shakhtar Donetsk-UCR como seu empresário, Pablo Bueno, já estão na França acertando os últimos detalhes para que o atleta seja emprestado ao Lyon. Equipe essa onde estão os brasileiros Henrique, Lucas Paquetá e Thiago Mendes, além do ítalo-brasileiro Emerson Palmieri.
O acordo entre as partes aproveitaria o caráter de suspensão contratual por três meses decretada pela FIFA para atletas vinculados a equipes de Rússia e Ucrânia diante do cenário de guerra envolvendo as duas nações que ocorre desde o dia 24 de fevereiro.
Porém, o próprio Lyon já demonstrou a intenção de, findado o período de contrato por empréstimo, abrir conversas com o Shakhtar para adquirir em definitivo o atacante de 22 anos de idade formado no Imortal.
Assim, a tendência é que os esforços da diretoria gremista voltem com maior intensidade para a chegada de outro atleta vindo de fora do país como é o caso do brasileiros naturalizado chinês Elkeson.
Crédito: (ShakhtarDonetsk

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