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Mais dinheiro! Veja quanto o São Paulo deve receber por transferência de Luiz Araújo da França para os EUA

Tricolor tem direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa por ser clube formador do atacante, que estava no Lille e foi vendido para o Atlanta United, dos Estados Unidos...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 13:43

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 13:43

Crédito: DENIS CHARLET / AFP
O São Paulo receberá nos próximos dias um dinheiro que pode ajudar o clube. Trata-se do mecanismo de solidariedade da Fifa pela venda do atacante Luiz Araújo, do Lille-FRA, para o Atlanta United-EUA. Por ser clube formador, o Tricolor deve embolsar cerca de R$ 1,5 milhão. Luiz Araújo jogou no São Paulo entre 2016 e 2017, depois de atuar também na base pelo Mirassol. No mesmo ano, o atacante foi negociado com o francês Lille por cerca de R$ 38 milhões. Na época, a diretoria são-paulina fez um acordo para que, em caso de uma venda por mais de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões, na cotação atual), o São Paulo tivesse uma fatia desse montante.
No entanto, é justamente por esse valor que o clube francês está negociando o atacante com o Atlanta United. Caso seja confirmada uma negociação com esses valores, o São Paulo tem direito somente ao mecanismo de solidariedade, em torno de até 5% da quantia paga.
GALERIAVeja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOSEntre 2016 e 2017, Luiz Araújo fez 51 partidas pelo Tricolor, com nove gols marcados, dois deles numa vitória sobre o Santos, por 3 a 1, em plena Vila Belmiro. Negociado com o Lille, atuou em 99 jogos pela equipe francesa em quatro temporadas e anotou 14 gols.

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