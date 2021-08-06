Mais dinheiro! Veja quanto o São Paulo deve receber por transferência de Luiz Araújo da França para os EUA

O São Paulo receberá nos próximos dias um dinheiro que pode ajudar o clube. Trata-se do mecanismo de solidariedade da Fifa pela venda do atacante Luiz Araújo, do Lille-FRA, para o Atlanta United-EUA. Por ser clube formador, o Tricolor deve embolsar cerca de R$ 1,5 milhão. Luiz Araújo jogou no São Paulo entre 2016 e 2017, depois de atuar também na base pelo Mirassol. No mesmo ano, o atacante foi negociado com o francês Lille por cerca de R$ 38 milhões. Na época, a diretoria são-paulina fez um acordo para que, em caso de uma venda por mais de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões, na cotação atual), o São Paulo tivesse uma fatia desse montante.