Mais dinheiro! Veja quanto o São Paulo deve receber por transferência de Luiz Araújo da França para os EUA

O São Paulo receberá nos próximos dias um dinheiro que pode ajudar o clube. Trata-se do mecanismo de solidariedade da Fifa pela venda do atacante Luiz Araújo, do Lille-FRA, para o Atlanta United-EUA. Por ser clube formador, o Tricolor deve embolsar cerca de R$ 1,5 milhão. Luiz Araújo jogou no São Paulo entre 2016 e 2017, depois de atuar também na base pelo Mirassol. No mesmo ano, o atacante foi negociado com o francês Lille por cerca de R$ 38 milhões. Na época, a diretoria são-paulina fez um acordo para que, em caso de uma venda por mais de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões, na cotação atual), o São Paulo tivesse uma fatia desse montante.
No entanto, é justamente por esse valor que o clube francês está negociando o atacante com o Atlanta United. Caso seja confirmada uma negociação com esses valores, o São Paulo tem direito somente ao mecanismo de solidariedade, em torno de até 5% da quantia paga.
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VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOSEntre 2016 e 2017, Luiz Araújo fez 51 partidas pelo Tricolor, com nove gols marcados, dois deles numa vitória sobre o Santos, por 3 a 1, em plena Vila Belmiro. Negociado com o Lille, atuou em 99 jogos pela equipe francesa em quatro temporadas e anotou 14 gols.