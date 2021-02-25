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Mais dinheiro e 'folga' no calendário: São Paulo busca vaga direta à Libertadores

Caso conquiste a classificação à fase de grupos da competição continental, Tricolor garante cerca de R$ 13,6 milhões a mais, além de uma 'pausa' na agenda de jogos...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 12:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo quer a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores na partida contra o Flamengo, às 21h30, no Morumbi, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de, é claro, disputar mais uma vez a principal competição do continente, a parte financeira também é importante.
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Caso se classifique diretamente, o Tricolor recebe cerca de R$ 13,6 milhões a mais garantidos. Além disso, na fase de grupos, o clube mandante embolsa aproximadamente US$ 3 milhões (R$ 16,3 milhões), se somarmos as três partidas no Morumbi.
SIMULE A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃONa fase preliminar, o valor é menor. São US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) por jogo como mandante, além de correr o risco de ser eliminado antes dos grupos, como aconteceu em 2019 contra o Talleres. Caso avance à terceira fase, são mais US$ 550 mil (R$ 3 milhões) pelo jogo no Morumbi.
Calendário também é ponto de atençãoA agenda de jogos do São Paulo pode ficar cheia se jogar as primeiras fases da Libertadores. Os jogos estão marcados para começarem no dia 10 de março, com jogos de volta até 17 do mesmo mês. A terceira fase tem como datas os dias 7 e 14 de abril.
Se classificar, o São Paulo só joga a Libertadores no dia 21 de abril, tempo precioso para a nova comissão técnica de Hernán Crespo começar a dar cara ao time, adaptando os jogadores ao estilo de jogo e mais calma ao escolher os titulares da temporada.

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