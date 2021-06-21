Mais desfalques: Luciano deixa o gramado lesionado e São Paulo tem dois suspensos contra o Santos

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Neste domingo (20), o São Paulo teve uma série de notícias ruins na derrota por 2 a 0 contra o Santos. Como se não bastasse o placar negativo no clássico, o Tricolor perdeu mais jogadores para a próxima rodada do Brasileirão, além de uma lesão de Luciano, um dos principais jogadores do time, que pode deixá-lo de fora de mais partidas na sequência da temporada.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos de jogo, Luciano esticou a perna para disputar a bola com Luan Peres e imediatamente já colocou a mão na parte de trás da coxa, indicando que sentiu dores. O atacante foi substituído.

O camisa 11 passará por exames nesta segunda-feira (21) e, após a análise das imagens, será possível um diagnóstico mais preciso da lesão. Recentemente, em maio, Luciano ficou mais de duas semanas afastado por um estiramento na coxa esquerda. Caso seja a mesma lesão, o atacante será uma perda difícil para a equipe neste momento da temporada.

Outros novos desfalques da equipe para a próxima rodada do Brasileirão são os laterais Reinaldo e Igor Vinícius. Jogando como zagueiro justamente por causa dos desfalques, Reinaldo tomou cartão amarelo após falta em Marinho, enquanto Igor recebeu a mesma punição por derrubar Kaio Jorge em um contra-ataque. Ambos estavam pendurados e, com os cartões amarelos, serão desfalque para a partida contra o Cuiabá, na quarta-feira (23).

Há, ainda, um possível quarto novo desfalque. O zagueiro Diego Costa deixou o campo com dores e, caso haja alguma lesão, deve ser mais um nome do elenco que ficará de fora do próximo jogo.O Tricolor já sofre com desfalques desde a primeira rodada do Brasileirão. No jogo contra o Santos, a equipe não pôde contar com cinco jogadores. Miranda, Luan e Daniel Alves ficaram de fora por lesão, enquanto Nestor não jogou por cumprir suspensão e Arboleda desfalcou o time por estar defendendo a seleção equatoriana na Copa América.