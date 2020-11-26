Mais de um mês depois, São Paulo volta a empatar dois jogos seguidos

O mês de novembro vem sendo muito bom para o São Paulo. Até agora foram oito jogos disputados nesse mês, com seis vitórias (Flamengo, Lanús, Goiás, Flamengo, Fortaleza e novamente o Flamengo) e dois empate (Vasco e Ceará), aproveitamento de quase 90%.

- Eu acho que a equipe fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo, além do gol anulado, tivemos mais chances de gol. Hoje a equipe produziu muito mais que contra o Vasco. Jogamos para ganhar o jogo. Poderíamos ter sido mais intensos para ampliar o marcador, esse foi o nosso grande erro - afirmou o comandante são-paulino em entrevista coletiva.