Mais de 18 mil torcedores estarão presentes em treino aberto do São Paulo; saiba detalhes

O São Paulo encerrará sua preparação para a última rodada válida pela final do Campeonato Paulista no próximo sábado (2), em um treino aberto a torcida no Morumbi. O perfil oficial do Tricolor divulgou que já foram vendidos 18 mil ingressos. O treinamento será às 10h e os torcedores podem comparecer com um ingresso que custa um valor simbólico de R$2,00. Esta será a última preparação da equipe antes de confrontar o Palmeiras no último jogo do estadual.VEJA MAIORES INFORMAÇÕESVenda para toda a torcida a partir das 20h de 31/03/2022 em spfc.totalacesso.com

ARQUIBANCADASVenda somente online em spfc.totalacesso.com

Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) > R$ 2Arquibancada Sul (Laranja) > R$ 2Arquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 2Arquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 2Arquibancada Oeste II (Vermelha) > R$ 2

CADEIRAS TÉRREASVenda somente online em spfc.totalacesso.com

Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 2Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 2Cadeira Térrea Bitso Leste Sócio (Azul) > R$ 2

TITULARES DE CADEIRAS CATIVAS:O ingresso destinado aos proprietários de cadeiras cativas será o de cadeira térrea. É obrigatória a apresentação do cartão da Cadeira Cativa com as semestralidades pagas e da carteira de sócio.

Bilheteria 1:- 01/04, das 10h às 17h;- 02/04 (dia do treino), das 8h às 10h.

- Bilheteria do clube (somente para associados):- 01/04, das 10h às 17h;

É necessário a apresentação, tanto para adultos quanto para as crianças, da comprovação de vacinação completa para Covid-19 ou testes negativos de RT-PCR 48 h ou Antígeno 24 h.Além do bicampeonato, o São Paulo busca o primeiro estadual sob o comando de Rogério Ceni. A equipe enfrentará o Verdão no domingo (3), às 16h, no Allianz Parque. O Tricolor paulista está em vantagem após vencer o primeiro jogo em casa por um placar de 3 a 1.