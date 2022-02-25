Maior garçom da A-League, Daniel Penha comemora momento na Austrália

Emprestado pelo Atlético-MG para o Newcastle Jets, da Austrália, para a disputa desta temporada, o meia Daniel Penha tem se destacado do outro lado do oceano.Após passagens pelo Sub-23 do Corinthians, Bahia e Confiança, o atleta embarcou rumo à primeira experiência no exterior e já regristra um gol sete assistências em 11 jogos, sendo maior garçom da A-League até o momento.

Para justificar a rápida adaptação e o desempenho individual até aqui, o jovem de 23 anos, com passagem por Seleção Brasileira de base, enaltece o nível dos companheiros, que têm aproveitado para empurrar para as redes os passes precisos do meia.

- São ótimos números individuais, claro, mas eles se tornam ainda mais importantes quando temos jogadores de alto nível para poder marcar, isso completa a fase boa de qualquer jogador. Dou crédito a esse bom momento aos bastidores. O jogo acontece onde estão as câmeras, os torcedores e espectadores, mas antes deles tem muito treino, muito conhecimento emocional, muita dedicação - disse Penha.

Com a vitória na última rodada por 1 a 0 sobre o Wanderers, com mais uma assistência de Daniel Penha, o Newcastle chegou a 14 pontos. Com dois jogos a menos que os demais concorrentes, depende apenas de si para entrar no G6, grupo que garante acesso aos playoffs. Na madrugada deste sábado, a equipe terá mais um confronto direto, desta vez diante do Macarthur.

- Essa vitória em casa e em um confronto direto nos dá mais confiança. Nosso primeiro objetivo é a consistência, ser seguro nas partidas em casa e quando jogarmos longe de nossos torcedores ter equilíbrio para aproveitar os momentos. Nosso objetivo maior claro que é o título, mas antes dos playoffs temos mais 11 jogos, vamos em busca dessa constância para que possamos estar dentro das seis melhores equipes e aí sim buscar estar em cima para ter alguma vantagem - destacou o jogador brasileiro.

O contrato de empréstimo de Daniel Penha com o Newcastle Jets vai até junho deste ano.