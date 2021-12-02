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'Maior é o Telê', diz Cuca após título Brasileiro do Atlético-MG

Treinador alvinegro celebrou o técnico que foi campeão com o Galo em 1971 e serviu de inspiração para o atual elenco ...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 20:26

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 20:26

O técnico Cuca é um dos grandes treinadores da história do Atlético-MG. Isso é certo. Foi com o treinador que o Galo ganhou a Copa Libertadores de 2013 e agora garante o Brasileirão em 2021. Porém, ele evita falar que é o maior treinador da história do clube.
- O maior é o Telê. Eu era fã dele. Ele é incomparável. Eu em segundo, terceiro está bom. Jogo difícil, virada histórica, imagina o torcedor como está agora. O torcedor devia estar puto e nos viramos o jogo. Era meu sonho colocar mais uma estrela aqui - destacou o treinador com o título e uma bandeira do Atlético nas mãos. Cuca lembrou ainda das reuniões de planejamento para a temporada e de um pedido especial: que o Brasileirão era a competição mais importante.
- A gente se reuniu, com o Renato (Salvador), os Menins (Rubens e Rafael), Ricardo (Guimarães), o mais importante era o Brasileiro do que a Libertadores. Fizemos um ano mágico. Fizemos ano mágico. Melhor campanha, temos 81 pontos no Brasileiro, campeões Brasileiros, era tudo que a gente queria. Estou nos braços da massa - finalizou.Cuca à beira do campo. Treinador segue fazendo história pelo Atlético-MG (Pedro Souza/Atlético-MG)

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