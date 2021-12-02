'Maior é o Telê', diz Cuca após título Brasileiro do Atlético-MG

O técnico Cuca é um dos grandes treinadores da história do Atlético-MG. Isso é certo. Foi com o treinador que o Galo ganhou a Copa Libertadores de 2013 e agora garante o Brasileirão em 2021. Porém, ele evita falar que é o maior treinador da história do clube.

- O maior é o Telê. Eu era fã dele. Ele é incomparável. Eu em segundo, terceiro está bom. Jogo difícil, virada histórica, imagina o torcedor como está agora. O torcedor devia estar puto e nos viramos o jogo. Era meu sonho colocar mais uma estrela aqui - destacou o treinador com o título e uma bandeira do Atlético nas mãos. Cuca lembrou ainda das reuniões de planejamento para a temporada e de um pedido especial: que o Brasileirão era a competição mais importante.