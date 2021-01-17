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Maior artilheiro do Caucaia, Ciel brilha em retorno e comemora golaço: ‘Fruto de muito treinamento'

Após deixar sua marca contra o Ferroviário, atacante já projeta próximo jogo
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LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 17:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 17:00

Crédito: Divulgação
O retorno do maior artilheiro da história do Caucaia foi em grade estilo. Com uma bela cobrança de falta, Ciel deixou a sua marca e fez o gol do atual campeão no empate em 1 a 1 com o Ferroviário, quinta-feira, pela estreia de ambos na Taça Fares Lopes. O jogador lembrou que o belo lance não aconteceu por acaso.
- Sempre treinei esse tipo de lance (cobrança de falta) durante toda a minha carreira. No futebol atual, as bolas paradas acabam fazendo a diferença em muitas situações. É o fruto de muito treinamento. Fico feliz por ter ajudado o Caucaia na minha reestreia - disse.
Maior artilheiro da história do Caucaia desde o retorno das atividades, com 26 gols, Ciel volta ao clube após o título da Fares Lopes e artilharia isolada (oito gols) no ano de 2019. No ano anterior, o atacante dividiu a liderança entre os goleadores com Edson Cariús (comcp gols) e conquistou o vice-campeonato.
Ciel e o Caucaia voltam ao campo no próximo domingo, às 15h30. O time visitará a equipe do Icasa, que não encontrou dificuldade para bater o Campo Grande, no Estádio Mirandão, em sua estreia.
- A competição está mais curta esse ano. Sendo assim, precisamos muito de um resultado positivo. O time do Icasa conta com uma equipe muito forte e vai jogar dentro de caso. Precisamos jogar com muita inteligência - encerrou.

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