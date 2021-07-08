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Maior artilheiro da história do Paços de Ferreira, Douglas Tanque projeta nova temporada em Portugal

Com 37 gols em 101 jogos pelos Castores, atacante falou sobre a disputa da Conference League, a nova competição criada pela Uefa, e mostrou otimismo...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 15:00
Crédito: Divulgação
Pensando na temporada 2021/22, o atacante Douglas Tanque, do Paços de Ferreira, projetou o novo ano no clube português. Maior artilheiro da história dos Castores, o brasileiro mostrou confiança com a chance de disputar a Conference League, nova competição continental da Uefa.
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- Nossa preparação já está bem forte, todos focados no mesmo objetivo, que é ir o mais longe possível na Conference League e fazer uma época muito boa. Queremos mostrar que nosso desempenho recente não foi em vão - disse Douglas Tanque.
Na temporada 2020/21, o Paços de Ferreira obteve sua segunda melhor campanha na história do Campeonato Português, quando alcançou o quinto lugar. O terceiro lugar de 2012/13 marca a melhor campanha do clube. O atacante falou que o objetivo da equipe é novamente ir bem no torneio nacional.
- Fazer novamente uma boa Primeira Liga é essencial para a gente. Vamos em busca disso. Ainda teremos a disputa da Taça de Portugal e da Taça da Liga. E que seja mais uma época de muitos gols para que eu possa ajudar a equipe - disse.
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Dando sequência à pré-temporada, o Paços de Ferreira encara nesta sexta-feira o Vizela em amistoso. Este será o primeiro de uma série de jogos preparatórios dos Castores, que ainda terão como adversários o Arouca (14/07), o Santa Clara (15/07), o Marítimo (20/07) e o Braga (24/07).

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