Maior artilheiro da história do Paços de Ferreira, Douglas Tanque projeta nova temporada em Portugal

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Pensando na temporada 2021/22, o atacante Douglas Tanque, do Paços de Ferreira, projetou o novo ano no clube português. Maior artilheiro da história dos Castores, o brasileiro mostrou confiança com a chance de disputar a Conference League, nova competição continental da Uefa.

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- Nossa preparação já está bem forte, todos focados no mesmo objetivo, que é ir o mais longe possível na Conference League e fazer uma época muito boa. Queremos mostrar que nosso desempenho recente não foi em vão - disse Douglas Tanque.

Na temporada 2020/21, o Paços de Ferreira obteve sua segunda melhor campanha na história do Campeonato Português, quando alcançou o quinto lugar. O terceiro lugar de 2012/13 marca a melhor campanha do clube. O atacante falou que o objetivo da equipe é novamente ir bem no torneio nacional.

- Fazer novamente uma boa Primeira Liga é essencial para a gente. Vamos em busca disso. Ainda teremos a disputa da Taça de Portugal e da Taça da Liga. E que seja mais uma época de muitos gols para que eu possa ajudar a equipe - disse.

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